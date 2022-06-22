В Башкирии, упав с 15-метровой высоты, насмерть разбился рабочий
15:19, 22 июн 2022
Во время строительства многоэтажного жилого комплекса по улице Подполковника Недошивина в Уфе погиб арматурщик. О причинах, приведших к трагедии, рассказали в Гострудинспекции Башкирии.
Несчастный случай произошел 13 мая. Работник занимался армированием каркаса монолитной плиты перекрытия. Не удержавшись, он упал с высоты 15,2 метра в котлован. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По словам очевидцев, у коллеги была страховочная привязь, но почему-то он не был пристегнут карабином к арматурным выпускам колонн.
Инспекторы выяснили, что на третьем этаже работала бригада субподрядчика, при этом защитных и сигнальных ограждений там не было. Таким образом, причиной гибели арматурщика является неудовлетворительная организация производства работ.
Кроме того, погибший был трудоустроен 11 мая, за два дня до случившегося, и не прошел стажировку, медосмотр и инструктажи.