Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Женщина и ребенок из Башкирии попали в страшную аварию в Ивановской области

Женщина и ребенок из Башкирии попали в страшную аварию в Ивановской области

17:23, 22 июн 2022

37-летняя жительница Стерлитамака пострадала в страшном ДТП рядом с Иваново.

По данным региональной автоинспекции, авария произошла 20 июня в Шуйском районе Ивановской области. Жительница Стерлитамака находилась на заднем кресле «Hyundai Creta» вместе с семилетней девочкой, когда в кроссовер на большой скорости врезался огромный грузовик. В результате ДТП на месте погибла 60-летняя водитель корейской иномарки, а женщину из Башкирии и ребенка срочно госпитализировали.

Вскоре в сети появились страшные кадры ДТП. По предварительной информации, женщина за рулем «Hyundai» не уступила дорогу грузовику, который двигался по главной дороге.


Напомним, что утром 22 июня стало известно об еще одном серьезном ДТП. В Давлекановском районе Башкирии погибла 29-летняя пассажирка «Chevrolet Cruze». По данным ГИБДД республики сообщили, что авария произошла из-за того, что 27-летний водитель и пассажирка начали ругаться.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамак происшествия аварии
Читайте также

Авария в Илишевском районе: водитель «Лады Гранта» вылетел в кювет и опрокинулся, погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
Авария в Илишевском районе: водитель «Лады Гранта» вылетел в кювет и опрокинулся, погибла пассажирка
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «БМВ» и «Киа», погибла женщина
Происшествия в Башкирии
Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «БМВ» и «Киа», погибла женщина
В Кигинском районе Башкирии водитель "Kia Sportage" столкнулся с "Hyundai Solaris"
Происшествия в Башкирии
В Кигинском районе Башкирии водитель "Kia Sportage" столкнулся с "Hyundai Solaris"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: