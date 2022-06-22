Женщина и ребенок из Башкирии попали в страшную аварию в Ивановской области

17:23, 22 июн 2022

37-летняя жительница Стерлитамака пострадала в страшном ДТП рядом с Иваново.





По данным региональной автоинспекции, авария произошла 20 июня в Шуйском районе Ивановской области. Жительница Стерлитамака находилась на заднем кресле «Hyundai Creta» вместе с семилетней девочкой, когда в кроссовер на большой скорости врезался огромный грузовик. В результате ДТП на месте погибла 60-летняя водитель корейской иномарки, а женщину из Башкирии и ребенка срочно госпитализировали.



Вскоре в сети появились страшные кадры ДТП. По предварительной информации, женщина за рулем «Hyundai» не уступила дорогу грузовику, который двигался по главной дороге.





Напомним, что утром 22 июня стало известно об еще одном серьезном ДТП. В Давлекановском районе Башкирии погибла 29-летняя пассажирка «Chevrolet Cruze». По данным ГИБДД республики сообщили, что авария произошла из-за того, что 27-летний водитель и пассажирка начали ругаться.

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Фото: скрин видео