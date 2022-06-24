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В Башкирии на стройке погиб 18-летний парень

В Башкирии на стройке погиб 18-летний парень

11:12, 24 июн 2022

Подсобный рабочий «Башстройкома» из Уфы скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции республики.



Инцидент произошел 21 июня. Молодой человек занимался своей работой на строительном объекте по улице Гвардейской. Рядом с ним стояла строительная вышка. В какой-то момент находившиеся на ней доски свалились с высоты 10,8 метра прямо на рабочего. Прибывшие на место врачи доставили его в больницу, но спасти парня не удалось: полученные травмы оказались слишком тяжелыми, он скончался в медучреждении.

Как именно произошел несчастный случай и другие обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники Гострудинспекции.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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