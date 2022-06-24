В Башкирии на стройке погиб 18-летний парень

11:12, 24 июн 2022

Подсобный рабочий «Башстройкома» из Уфы скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции республики.







Инцидент произошел 21 июня. Молодой человек занимался своей работой на строительном объекте по улице Гвардейской. Рядом с ним стояла строительная вышка. В какой-то момент находившиеся на ней доски свалились с высоты 10,8 метра прямо на рабочего. Прибывшие на место врачи доставили его в больницу, но спасти парня не удалось: полученные травмы оказались слишком тяжелыми, он скончался в медучреждении.



Как именно произошел несчастный случай и другие обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники Гострудинспекции.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram