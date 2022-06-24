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В Башкирии мужчина ударил ножом в пах нового возлюбленного экс-сожительницы

В Башкирии мужчина ударил ножом в пах нового возлюбленного экс-сожительницы

14:06, 24 июн 2022

В Стерлитамаке правоохранителям поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее бывший муж грозится ее убить. На место направили росгвардейцев.



Драка на ножах произошла в малогабаритной квартире по улице Ленина. Один мужчина (нынешний сожитель) лежал окровавленный на полу. Второй (экс-супруг) стоял с консервным ножом в руках, намереваясь ударить им женщину. Бойцы вневедомственной охраны обезоружили его и задержали.

У пострадавшего были раны в области живота и паха, ему вызвали скорую. Медики госпитализировали его в городскую больницу.


41-летняя женщина рассказала, что ее бывший 44-летний муж две недели назад вышел из колонии, где сидел за угрозу убийством. Вместе с ним и 38-летним сожителем они все это время отмечали его освобождение. В ходе застолья произошел конфликт, мужчины схватились за ножи и чуть не поубивали друг друга.

На злоумышленника завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии РБ.

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Источник: www.proural.info
Фото: Следственный комитет РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке криминал
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