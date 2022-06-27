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В Башкирии на почве неразделенной любви подрались мужчина и женщина

В Башкирии на почве неразделенной любви подрались мужчина и женщина

17:17, 27 июн 2022

В селе Габдюково Белорецкого района между 60-летней женщиной и 61-летним мужчиной произошла драка. Подробности рассказали в МВД Башкирии.



К сельчанке пришел в гости нетрезвый родственник ее покойного мужа. Он несколько раз предлагал ей съехаться, но постоянно получал отказ. В этот раз между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Гость выбрал в качестве оружия кочергу, а хозяйка взяла ухват. Проходивший мимо дома очевидец вызвал полицию.

В результате на обоих оппонентов завели уголовные дела: экспертиза показала, что они причинили друг другу легкий вред здоровью. Они признали свою вину и уже помирились. Дела направлены для рассмотрения прокурору.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецкий район происшествия
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