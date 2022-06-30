В Башкирии под колесами поливомоечной машины погиб пенсионер

17:01, 30 июн 2022

В Уфе на Горсовете под колеса поливомоечной машины попал пожилой мужчина. Авария произошла сегодня, 30 июня, в одиннадцатом часу дня, сообщили в ГИБДД республики.





ДТП на проспекте Октября недалеко от здания администрации сняли камеры наблюдения — судя по кадрам, пенсионер не заметил, что на него на заднем ходу двигалась большая машина, и не отошел в сторону.

— По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя специальной поливомоечной машиной ГАЗ, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, — сообщили в ГИБДД. — 84-летний пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

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Фото: ГИБДД по РБ