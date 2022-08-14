В Башкирии погиб пожилой ВАЗ-2121, опрокинувшись в кювет
11:34, 14 авг 2022
Вчера в девятом часу вечера в Янаульском районе на 26 км автодороги Янаул-Верхние Татышлы 73-летний пожилой мужчина, управляя ВАЗ-2121, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался, а его пассажир, сын в возрасте 36 лет, обратился за медицинской помощью.
Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе на 35 километре автодороги Янаул – Нефтекамск столкнулись «Шевроле Нива» и «Хундай Солярис». Водитель «Шевроле» скончался на месте от полученных травм.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб 37-летний водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Янаульском районе Башкирии: погиб водитель автокрана, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Дуванском районе Башкирии: водитель ВАЗ-2112 погиб, опрокинувшись в кювет