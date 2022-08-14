Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии погиб пожилой ВАЗ-2121, опрокинувшись в кювет

В Башкирии погиб пожилой ВАЗ-2121, опрокинувшись в кювет

11:34, 14 авг 2022

Вчера в девятом часу вечера в Янаульском районе на 26 км автодороги Янаул-Верхние Татышлы 73-летний пожилой мужчина, управляя ВАЗ-2121, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался, а его пассажир,  сын в возрасте 36 лет, обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе на 35 километре автодороги Янаул – Нефтекамск столкнулись «Шевроле Нива» и «Хундай Солярис». Водитель «Шевроле» скончался на месте от полученных травм.

Читайте также:

В Башкирии в лобовом ДТП пострадали женщина с детьми, погиб водитель
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Янаульский район
Читайте также

В Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей
В Башкирии погиб 37-летний водитель
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб 37-летний водитель
Авария в Янаульском районе Башкирии: погиб водитель автокрана, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Янаульском районе Башкирии: погиб водитель автокрана, опрокинувшись в кювет
Авария в Дуванском районе Башкирии: водитель ВАЗ-2112 погиб, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Дуванском районе Башкирии: водитель ВАЗ-2112 погиб, опрокинувшись в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: