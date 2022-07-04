В Башкирии парень с девушкой застряли в лесу без воды на всю ночь
13:06, 04 июл 2022
На лесной дороге посреди ночи забуксовал автомобиль с двумя людьми, рассказывают в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.
Инцидент произошел в Иглинском районе. Ближайший населенный пункт был далеко, интернет и мобильная связь на месте происшествия не работали. Однако пострадавшие смогли связаться с экстренной службой через «тревожную кнопку» в автомобиле.
На поиски жителей ушло 16 часов, спасателям помогали сотрудники лесничества.
— ЕДДС Иглинского района выразила огромную благодарность Иглинским лесоводам за оказанную помощь, — сказали в пресс-службе ведомства.