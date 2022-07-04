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В Башкирии парень с девушкой застряли в лесу без воды на всю ночь

В Башкирии парень с девушкой застряли в лесу без воды на всю ночь

13:06, 04 июл 2022

На лесной дороге посреди ночи забуксовал автомобиль с двумя людьми, рассказывают в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.



Инцидент произошел в Иглинском районе. Ближайший населенный пункт был далеко, интернет и мобильная связь на месте происшествия не работали. Однако пострадавшие смогли связаться с экстренной службой через «тревожную кнопку» в автомобиле.

На поиски жителей ушло 16 часов, спасателям помогали сотрудники лесничества.

— ЕДДС Иглинского района выразила огромную благодарность Иглинским лесоводам за оказанную помощь, — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе произошел несчастный случай с туристкой.

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Источник: proural.info
Теги: происшествия Иглинский район
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