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В Башкирии молодой мужчина разбил более десяти припаркованных у домов машин (ВИДЕО)

В Башкирии молодой мужчина разбил более десяти припаркованных у домов машин (ВИДЕО)

19:41, 04 июл 2022

Сегодня утром, 4 июля, в Уфе 23-летний парень разбил лобовые стекла у более десяти припаркованных у домов машин. Инцидент произошел во дворах на бульваре Славы, сообщили в МВД Башкирии.



Изначально информация о разбитых машинах появилась в соцсетях. Об этом рассказала владелица одного из пострадавших авто. Она записала видео с места происшествия.

– На часах 4:50. Мы проснулись от того, что все машины в нашем дворе бешено сигналит. [Кто-то] побил «лобачи» всех машин, – рассказала девушка.

В полицию обратилось более десяти потерпевших. Сотрудники за несколько часов нашли и задержали подозреваемого. Как выяснилось, он находился в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия
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