Массовая авария в Башкирии: под Уфой столкнулись 5 фур, 4 легковых авто и бортовой грузовик - видео
09:10, 29 мар 2024
Серия из четырех аварий с участием восьми машин (по данным ГИБДД) или десяти (по информации МЧС) парализовала движение на трассе М-5 «Урал» вблизи Уфы.
По предварительной версии, все началось с лопнувшего колеса у грузовика, который, опрокинувшись на бок, стал катализатором хаоса.
Проезжающие мимо автомобили, останавливаясь, чтобы узнать о пострадавших, сами становились участниками ДТП. В результате образовалась цепочка из четырех столкновений.
Несмотря на масштабность происшествия, к счастью, никто не пострадал. Один человек был доставлен на скорой для осмотра, но его жизни ничего не угрожает.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
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