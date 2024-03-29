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Массовая авария в Башкирии: под Уфой столкнулись 5 фур, 4 легковых авто и бортовой грузовик - видео

Массовая авария в Башкирии: под Уфой столкнулись 5 фур, 4 легковых авто и бортовой грузовик - видео

09:10, 29 мар 2024

Серия из четырех аварий с участием восьми машин (по данным ГИБДД) или десяти (по информации МЧС) парализовала движение на трассе М-5 «Урал» вблизи Уфы.

По предварительной версии, все началось с лопнувшего колеса у грузовика, который, опрокинувшись на бок, стал катализатором хаоса.

Проезжающие мимо автомобили, останавливаясь, чтобы узнать о пострадавших, сами становились участниками ДТП. В результате образовалась цепочка из четырех столкновений.

Несмотря на масштабность происшествия, к счастью, никто не пострадал. Один человек был доставлен на скорой для осмотра, но его жизни ничего не угрожает.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфимский район происшествия аварии
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