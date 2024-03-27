Обезвредил бомбу в одиночку: чем известен военком Ринат Гималов из Башкирии, погибший в ДТП

11:58, 27 мар 2024

Вчера вечером на 15-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк оборвалась жизнь подполковника Рината Гималова, военного комиссара Кармаскалинского и Архангельского районов.

Имя Рината Гималова было известно не только в Башкирии, но и далеко за пределами республики. За плечами этого 47-летнего офицера лежала блистательная 20-летняя карьера, отмеченная не только безупречной службой, но и двумя орденами от Главы Башкирии Радия Хабирова.

От рядового до подполковника: путь героя

Родившись в Раевке, Ринат Гималов с юных лет мечтал о военной службе. Вдохновленный сериалом «Алые погоны», он с отличием окончил Ленинградское высшее общевойсковое училище имени Кирова, а затем служил в группе войск в Венгрии.

Патриотизм и новаторские идеи

Его служба в Южной Осетии в 2003 году стала настоящим испытанием. Под его командованием отряд успешно предотвратил захват важного гособъекта, а сам Ринат обезвредил самодельную бомбу в Цхинвале. За эти подвиги он был удостоен звания подполковника.

Вернувшись в Башкирию, Ринат Гималов продолжил службу в военкомате, но не ограничивался только рутинными обязанностями. Он активно продвигал идеи патриотического воспитания молодежи, считая, что 10-классники должны не зубрить теорию, а «раскопать окоп и найти останки предков» на Ораниенбаумском плацдарме.

Его медийная активность, редкая для военкомов, делала его образ близким и понятным для многих. Он не боялся высказывать новаторские идеи, был частым гостем на районном телевидении и в СМИ.

Трагическая случайность

26 марта жизнь Рината Гималова трагически оборвалась в результате ДТП. Вместе с ним погиб водитель другой машины, еще два человека получили травмы.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети