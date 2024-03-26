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В Башкирии в аварии погиб военком Ринат Гималов - ВИДЕО

В Башкирии в аварии погиб военком Ринат Гималов - ВИДЕО

23:11, 26 мар 2024

Во вторник, 26 марта, на 15-м километре трассы в направлении Уфа — Инзер — Белорецк в Кармаскалинском районе Башкирии произошло лобовое столкновение двух иномарок, унесшее жизни двух человек.

По информации очевидцев, около 19:00 автомобиль Рено Clio выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Тойота Isis. Сила удара была такова, что оба автомобиля получили серьезные повреждения.

В результате аварии на месте происшествия погибли два человека: водитель Рено и пассажир Тойоты. По данным осведомленного источника, пассажиром японского автомобиля оказался военный комиссар Кармаскалинского и Архангельского районов подполковник Ринат Гималов.

Водитель Toyota был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

Ринат Гималов был известен своей безупречной службой и два года назад был награжден орденом Шаймуратова. В 2003 году он предотвратил захват важного государственного объекта во время службы в Южной Осетии.

На данный момент причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Автор: Вадим Рудаков
Видео: БашДТП
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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