Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой
14:24, 17 мар 2024
Вечером 16 марта на 134-м километре трассы в направлении Бирск — Тастуба — Сатка произошло жуткое ДТП, унесшее жизни двух маленьких детей. 27-летняя жительница Екатеринбурга, управляя автомобилем Лада Гранта, выехала на встречную полосу и столкнулась с Ниссан Tiida.
В результате столкновения отечественный автомобиль был сильно деформирован, для извлечения пассажиров потребовалась помощь спасателей. Трехлетний и шестилетний дети скончались на месте происшествия. Мама и ее грудной ребенок, которому не было и месяца, были доставлены в больницу.
По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение водителем Lada Granta правил дорожного движения. Она выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой.
Водитель Nissan Tiida, житель Мечетлинского района, не пострадал. Он самостоятельно вызвал на место происшествия спасателей и скорую помощь.
Со слов очевидцев, на данном участке дороги часто происходят аварии. Виной тому плохая видимость, скользкое покрытие и отсутствие освещения.
Семья погибших детей сейчас находится в шоке. Родные и близкие не могут поверить в случившееся.