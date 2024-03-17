Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой

Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой

14:24, 17 мар 2024

Вечером 16 марта на 134-м километре трассы в направлении Бирск — Тастуба — Сатка произошло жуткое ДТП, унесшее жизни двух маленьких детей. 27-летняя жительница Екатеринбурга, управляя автомобилем Лада Гранта, выехала на встречную полосу и столкнулась с Ниссан Tiida.

В результате столкновения отечественный автомобиль был сильно деформирован, для извлечения пассажиров потребовалась помощь спасателей. Трехлетний и шестилетний дети скончались на месте происшествия. Мама и ее грудной ребенок, которому не было и месяца, были доставлены в больницу.

По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение водителем Lada Granta правил дорожного движения. Она выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой.

Водитель Nissan Tiida, житель Мечетлинского района, не пострадал. Он самостоятельно вызвал на место происшествия спасателей и скорую помощь.

Со слов очевидцев, на данном участке дороги часто происходят аварии. Виной тому плохая видимость, скользкое покрытие и отсутствие освещения.

Семья погибших детей сейчас находится в шоке. Родные и близкие не могут поверить в случившееся.

Ужасная авария в Башкирии: погибли двое маленьких детей Ужасная авария в Башкирии: погибли двое маленьких детей
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: аварии происшествия
Читайте также

Ужасная авария в Башкирии: погибли двое маленьких детей
Происшествия в Башкирии
Ужасная авария в Башкирии: погибли двое маленьких детей
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Водителю министра здравоохранения Башкирии грозит тюрьма за смертельное ДТП
Человек и закон в Башкирии
Водителю министра здравоохранения Башкирии грозит тюрьма за смертельное ДТП
Жуткое ДТП в Башкирии: грузовая фура разорвала легковушку
Происшествия в Башкирии
Жуткое ДТП в Башкирии: грузовая фура разорвала легковушку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok