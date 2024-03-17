Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой

14:24, 17 мар 2024

Вечером 16 марта на 134-м километре трассы в направлении Бирск — Тастуба — Сатка произошло жуткое ДТП, унесшее жизни двух маленьких детей. 27-летняя жительница Екатеринбурга, управляя автомобилем Лада Гранта, выехала на встречную полосу и столкнулась с Ниссан Tiida.

В результате столкновения отечественный автомобиль был сильно деформирован, для извлечения пассажиров потребовалась помощь спасателей. Трехлетний и шестилетний дети скончались на месте происшествия. Мама и ее грудной ребенок, которому не было и месяца, были доставлены в больницу.

По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение водителем Lada Granta правил дорожного движения. Она выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой.

Водитель Nissan Tiida, житель Мечетлинского района, не пострадал. Он самостоятельно вызвал на место происшествия спасателей и скорую помощь.

Со слов очевидцев, на данном участке дороги часто происходят аварии. Виной тому плохая видимость, скользкое покрытие и отсутствие освещения.

Семья погибших детей сейчас находится в шоке. Родные и близкие не могут поверить в случившееся.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ