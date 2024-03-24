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Смерть на обочине в Башкирии: водитель насмерть сбил двух человек - видео

Смерть на обочине в Башкирии: водитель насмерть сбил двух человек - видео

20:54, 24 мар 2024

Сегодня, 24 марта, на 6-ом километре автодороги в направлении Уфа — Инзер — Белорецк в Кармаскалинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, унесшее жизни двух человек.

76-летний водитель «Лады Весты», двигаясь по трассе, столкнулся с непредвиденной ситуацией: на его пути возникла попутная «Газель», которая буксировала съехавшую в кювет «Ладу Гранту».

Чтобы избежать столкновения с «Газелью», водитель «Весты» был вынужден резко вывернуть руль вправо. В результате маневра он вылетел на обочину, где сбил двух пешеходов: 59-летнюю женщину и 36-летнего мужчину.

От полученных травм оба пешехода скончались на месте до приезда скорой помощи. Погибшая женщина являлась пассажиркой «Лады Гранты», а мужчина — пассажиром «Газели», который в момент происшествия отцеплял буксировочный трос.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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