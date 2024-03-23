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Столкновение на «Восточном выезде»: Первое ДТП омрачило новостройку Уфы

Столкновение на «Восточном выезде»: Первое ДТП омрачило новостройку Уфы

22:44, 23 мар 2024

23 марта, на Восточном выезде из Уфы, новоиспеченной транспортной артерии, соединяющей город с трассой М-5 «Урал», произошло первое ДТП. Столкновение двух иномарок, «Ford» и «Hyundai», омрачило дебют объекта, призванного разгрузить движение мегаполиса.

По словам очевидцев, инцидент произошел вблизи пункта оплаты. Виной столкновения, по предварительным данным, стало несоблюдение правил дорожного движения одним из участников происшествия.

К счастью, авария не обернулась серьезными последствиями. Оба автомобиля получили лишь незначительные механические повреждения.

Стоит отметить, что Восточный выезд, торжественно открытый 21 марта, является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Башкирии. Его реализация, по замыслу властей, должна существенно улучшить транспортную ситуацию в Уфе, снизив загруженность других магистралей.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: гтрк
Теги: Уфа происшествия аварии
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