Двое пострадали в жуткой аварии на трассе в Башкирии. Спасатели деблокировали дверь машины

18:29, 18 мар 2024

В Туймазинском районе Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

18 марта днем в Туймазинском районе на автодороге столкнулись "Лада Калина" и "Форд Фокус". Авария произошла недалеко от деревни Тюпкильды. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и другие экстренные службы.

В результате столкновения травмы получили водитель и пассажирка "Форда Фокуса". Спасателям пришлось деблокировать дверь машины, чтобы помочь пострадавшей женщине выбраться. После этого ее транспортировали до машины скорой помощи.

Госкомитет РБ по ЧС призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Госкомитет РБ по ЧС