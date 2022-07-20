В Башкирии у мужчины забрали 10 собак из которых он собирался приготовить лекарства (ВИДЕО)
10:33, 20 июл 2022
В Чишминском районе активные жители вместе с участковым едва ли не с боем ворвались на территорию частного дома, где проживал сантехник Земфир и нашли там мертвого щенка и 10 истощенных собак, рассказывают корреспонденты ресурса Мэш Бэтэш. Собакам дали еду, а на их владельца написали заявление.
По словам одного из волонтеров первыми отклонения в поведении мужчины заметили соседи, которых стал беспокоить постоянный вой с территории дома, потом они увидели, как мужчина избивает собаку. Далее активные граждане нашли объявления мужчины, который скупал животных через интернет. Люди решили, что он убивает собак на лекарства и решили действовать.
Напомним, ранее в Башкирии на территории базы «Арский камень», сотрудники Россельхознадзора обнаружили невыносимые условия содержания лошадей и собак.