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В Башкирии у ребенка после купания в озере Талкас появилась сыпь и зуд

В Башкирии у ребенка после купания в озере Талкас появилась сыпь и зуд

16:18, 20 июл 2022

Жители Баймакского района Башкирии пожаловались на качество воды в озере Талкас. Автор сообщения написала в социальных сетях, что после купания ее ребенок покрылся сыпью и болячками по всему телу, которые сопровождаются сильным зудом. 



Жительница района рассказала, что зуд начался, как только ее ребенок вышел из воды. По ее словам, все произошло 18 июля. Странные пятна появились уже на следующий день. 

«Когда купались, вода была прозрачная. Сильный зуд, появляются болячки по всему телу. Никогда такого не было, и не слышала, чтобы у кого-то было так после Талкаса. У кого так же? Что это такое вообще?» – задалась вопросом автор публикации.


Как выяснилось, подобные случаи происходили и с другими купальщиками. Местные посоветовали в качестве средств мази и баню. Появилось также и предположение, что это произошло из-за водорослей. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Подслушано Баймак/Вконтакте
Теги: Баймакский район
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