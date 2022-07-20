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Эксперты пришли к выводу, что вода в озере Кашкадан пригодна для купания

Эксперты пришли к выводу, что вода в озере Кашкадан пригодна для купания

19:47, 20 июл 2022

Вода в озере Кашкадан соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Такое заключение сделали специалисты центра гигиены и эпидемиологии РБ.

Эксперты провели лабораторные исследования поверхности воды и другие мероприятия. В итоге никаких замечаний по качеству воды они не сделали, сообщили в администрации Уфы.

Таким образом, признают в мэрии, «Кашкадан» - это не только лучший, но и безопасный парк с искусственным водоемом в столице республики.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа
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