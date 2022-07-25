В Башкирии столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли 6 человек (ВИДЕО)

11:28, 25 июл 2022

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 6 человек.





Сегодня в дежурную часть МВД по Республике Башкортостан около 11.00 часов поступило сообщение о столкновении микроавтобуса «Ford Transit» и «КамАЗа». По предварительным данным микроавтобус , в салоне которого было около двадцати пассажиров совершал рейс из населённого пункта Языково в город Уфу. На 1413 км автодороги он совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ», который стоял на крайне полосе на месте проведения дорожных работ.





В результате столкновения погибли 6 человек, ещё десять обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ и эксперт-автотехник Экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана. Обстоятельства происшествия уточняются.