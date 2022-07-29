В Башкирии водитель иномарки утопил в реке пассажира
15:54, 29 июл 2022
Информация о случившемся поступила в Центр обработки вызовов Системы-112.
Как сообщил Госкомитет РБ по ЧС, дорожный инцидент случился в Кугарчинском районе в селе Новопетровское 28 июля. Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не смог вовремя остановиться, и машина свалилась в реку Ик.
В результате дорожного происшествия погиб пассажир 1960 года рождения. Он утонул, водитель смог выплыть.
На место трагедии выехали разбираться сотрудники ГУ МЧС РФ по РБ, полиции и медицинский персонал.