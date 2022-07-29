В Башкирии водитель иномарки утопил в реке пассажира

15:54, 29 июл 2022

Информация о случившемся поступила в Центр обработки вызовов Системы-112.



Как сообщил Госкомитет РБ по ЧС, дорожный инцидент случился в Кугарчинском районе в селе Новопетровское 28 июля. Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не смог вовремя остановиться, и машина свалилась в реку Ик.







В результате дорожного происшествия погиб пассажир 1960 года рождения. Он утонул, водитель смог выплыть.



На место трагедии выехали разбираться сотрудники ГУ МЧС РФ по РБ, полиции и медицинский персонал.



Ранее сообщалось о том, что В Башкортостане водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку. Происшествие случилось 28 июля в Благоварском районе вблизи села Коб-Покровка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Читайте также: В Башкирии в массовой аварии с участием легковушек и автобуса пострадали 4 человека

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram