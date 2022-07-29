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В Башкирии водитель иномарки утопил в реке пассажира

В Башкирии водитель иномарки утопил в реке пассажира

15:54, 29 июл 2022

Информация о случившемся поступила в Центр обработки вызовов Системы-112.

Как сообщил Госкомитет РБ по ЧС, дорожный инцидент случился в Кугарчинском районе в селе Новопетровское 28 июля. Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не смог вовремя остановиться, и машина свалилась в реку Ик.



В результате дорожного происшествия погиб пассажир 1960 года рождения. Он утонул, водитель смог выплыть.

На место трагедии выехали разбираться сотрудники ГУ МЧС РФ по РБ, полиции и медицинский персонал.

Ранее сообщалось о том, что В Башкортостане водитель “десятки” не справился с управлением и съехал в реку. Происшествие случилось 28 июля в Благоварском районе вблизи села Коб-Покровка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Кугарчинский район происшествия
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