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В Бурзянском районе Башкирии утонул пожилой мужчина

В Бурзянском районе Башкирии утонул пожилой мужчина

12:51, 11 июл 2021

Сегодня утром, 11 июля, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило заявление. Как сообщалось, в Бурзянском районе, в деревне Киекбаево произошло происшествие.

62-летний пьяный мужчина ночью после бани пошел на реку и нырнул в воду. С тех пор его никто не видел. Тело извлекли сотрудники полиции спустя несколько часов.

Всего по оперативным данным на водоемах республики с начала года  утонуло 95 человек, в том числе 13 детей.

Напомним, 9 июля, вечером произошел несчастный случай на реке Уфе в районе Каменной переправы. По словам очевидцев, при купании утонул молодой человек, сообщили в Управлении гражданской защиты.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Теги: Бурзянский район
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