Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в массовой аварии с участием легковушек и автобуса пострадали 4 человека

В Башкирии в массовой аварии с участием легковушек и автобуса пострадали 4 человека

09:41, 29 июл 2022

Сегодня, 29 июля, в Стерлитамакском районе Башкирии в ДТП с двумя легковушками и микроавтобусом с пассажирами пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональных ГИБДД и МЧС.



Авария случилась около восьми часов утра. На 24-м километре трассы Стерлитамак-Салават столкнулись три автомобиля: Volkswagen Polo, Toyota Corolla и автобус Ford Transit.

– Водитель Polo, а также три пассажира автобуса с различными травмами госпитализированы, – передали в Госавтоинспекции.
Пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Стерлитамаке. Известно, что Ford Transit госперевозчика «Башавтотранса» ехал по маршруту Стерлитамак-Ишимбай. Всего в салоне автобуса находились пять человек. Детей среди них не было.


Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

Напомним, в понедельник утром, 25 июля, в Благоварском районе Башкирии шесть пассажиров микроавтобуса погибли после столкновения с грузовиком дорожных рабочих.

Читайте также:

В Уфе 6-классника на самокате сбил автобус
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
Читайте также

В Уфе в массовой аварии с участием автобуса пострадали 8 человек (видео)
Происшествия в Башкирии
В Уфе в массовой аварии с участием автобуса пострадали 8 человек (видео)
Авария в Октябрьском: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 7 человек
Происшествия в Башкирии
Авария в Октябрьском: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 7 человек
В Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами
Авария в Благоварском районе: столкнулись автобус ГАЗ и встречный грузовик «Daf»
Происшествия в Башкирии
Авария в Благоварском районе: столкнулись автобус ГАЗ и встречный грузовик «Daf»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: