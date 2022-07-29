В Башкирии в массовой аварии с участием легковушек и автобуса пострадали 4 человека

09:41, 29 июл 2022

Сегодня, 29 июля, в Стерлитамакском районе Башкирии в ДТП с двумя легковушками и микроавтобусом с пассажирами пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональных ГИБДД и МЧС.







Авария случилась около восьми часов утра. На 24-м километре трассы Стерлитамак-Салават столкнулись три автомобиля: Volkswagen Polo, Toyota Corolla и автобус Ford Transit.



– Водитель Polo, а также три пассажира автобуса с различными травмами госпитализированы, – передали в Госавтоинспекции.

Пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Стерлитамаке. Известно, что Ford Transit госперевозчика «Башавтотранса» ехал по маршруту Стерлитамак-Ишимбай. Всего в салоне автобуса находились пять человек. Детей среди них не было.





Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.



Напомним, в понедельник утром, 25 июля, в Благоварском районе Башкирии шесть пассажиров микроавтобуса погибли после столкновения с грузовиком дорожных рабочих.

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Фото: МЧС по РБ