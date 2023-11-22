В Башкирии в массовой аварии с участием автобуса погиб водитель - видео
На автодороге в направлении Октябрьский – Туймазы в Туймазинском районе Башкирии произошло трагическое ДТП с участием легкового автомобиля "Лада Гранта", автомобиля Hyundai Solaris и пассажирского автобуса НефАЗ.
Согласно сообщению пресс-службы ГИБДД республики, авария произошла примерно в 13 часов дня в среду 22 ноября.
В результате удара водитель "Лады" скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Еще двое пострадавших из числа пассажиров автобуса были госпитализированы с различными травмами.
По информации МЧС республики, в момент аварии в салоне автобуса ехали 33 пассажира и водитель.
Инспекторы ГИБДД в настоящее время устанавливают точные причины и детали произошедшей аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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