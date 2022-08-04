В Башкирии 9-летняя велосипедистка по пути в секцию попала под машину (ВИДЕО)
19:16, 04 авг 2022
В башкирском селе Кушнаренково под колеса Toyota Camry попала девятилетняя девочка. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Авария, судя по кадрам с места, произошла в самом центре села, на ключевой развязке улицы 70-летия Октября. Как сообщают в ГИБДД, около десяти часов утра девочка на велосипеде ехала в направлении местной спортшколы, когда в нее влетела иномарка, за рулем которой находилась 22-летняя уфимка, двигавшаяся со стороны Уфы в сторону Дюртюлей.
— Велосипедистка с различными травмами госпитализирована, — рассказали дорожные полицейские. — Девочка переезжала проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу. По факту ДТП начато разбирательство.
В самой ДЮСШ Кушнаренково корреспонденту сообщили, что слышали о ситуации, однако не смогли поделиться подробностями, поскольку руководители на месте уже отсутствовали. В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавшего ребенка.
— Ее сразу скорая помощь транспортировала в больницу в состоянии средней тяжести, — прокомментировали в ведомстве.