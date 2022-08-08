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Туристка из Башкирии погибла в горах Тянь-Шаня

Туристка из Башкирии погибла в горах Тянь-Шаня

09:02, 08 авг 2022

В походе в горах Тянь-Шаня погибла уфимка Мария Нечаева. Об этом сообщается в сообществе «Горный туризм Башкортостана». Уфимская группа совершала восхождение 6 категории сложности на пик Хан Тенгри в Киргизии.



Несчастный случай произошел 6 августа около 12.30, при спуске на северную сторону горы — на высоте 5900 м Мария сорвалась и пролетела вниз 300 метров.

Тело Марии нашли спасатели, оно эвакуировано на базу Северный Иныльчек и далее вертолетом в город Каракол.


«Маша была опытной горной туристкой, за плечами которой множество походов и восхождений, включая пик Ленина, она серьезно занималась альпинизмом, скалолазанием, скайранингом, очень любила горы. Это серьезный удар для всех нас, ее друзей и товарищей. Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: происшествия
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