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В Башкирии в ночном пожаре погибла женщина

В Башкирии в ночном пожаре погибла женщина

10:01, 12 мар 2024

В ночь на 12 марта в н.п. Новокизганово Бураевского района Башкортостана произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Спасатели получили сообщение о том, что на одной из улиц деревни, Габаши, вспыхнул деревянный дом общей площадью 25 квадратных метров. К месту происшествия были направлены силы МЧС России и ДПК.

Несмотря на оперативное реагирование и профессиональные действия огнеборцев, пламя успело нанести повреждения строению. К сожалению, во время ликвидации возгорания и разборки обгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1975 года рождения.

По факту трагедии начато расследование. На место были вызваны следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России для установления причин и обстоятельств пожара. Известно, что жилище не было оборудовано пожарным извещателем, своевременный сигнал которого мог предупредить жителей об опасности.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бураевский район происшествия пожар
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