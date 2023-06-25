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В Башкирии на месте пожара обнаружили тело 69-летней женщины

В Башкирии на месте пожара обнаружили тело 69-летней женщины

11:38, 25 июн 2023

В воскресенье, 25 июня, в Башкирии в результате пожара погибла 69-летняя женщина.

Согласно информации, полученной от пресс-центра МЧС РБ, сообщение о возгорании поступило ночью из населенного пункта Чекмагуш на улице Пионерской. На место происшествия были направлены ДПК и спасатели МЧС.



В ходе тушения пожара два человека были спасены из охваченного огнем дома, еще четверо сумели покинуть жилище самостоятельно. Огнеборцы обнаружили тело пожилой женщины.

В настоящее время эксперты занимаются выяснением причин пожара и обстоятельств смерти несчастной. На месте происшествия работают следователи и дознаватели.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чекмагуш Чекмагушевский район происшествия пожар смерть
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