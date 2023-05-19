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В Уфе в результате пожара в деревянном доме погибла женщина

В Уфе в результате пожара в деревянном доме погибла женщина

21:36, 19 май 2023

В Уфе в результате пожара в деревянном доме погибла женщина. Информацию об этом предоставили представители ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Сообщение о возгорании на ул. Малая Обрывная поступило в пятницу днем, 19 мая. На место происшествия были тут же направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Уфы и ряд других экстренных служб.

Прибыв на место возгорания огнеборцы зафиксировали горение жилого деревянного дома. В процессе тушения огня они нашли тело погибшей 66-летней женщины. Еще одна 45-летняя горожанка получила травмы и была доставлена в ожоговое отделение 18 горбольницы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар смерть
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