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7-летняя девочка погибла при пожаре в садовом доме в Уфе

7-летняя девочка погибла при пожаре в садовом доме в Уфе

09:00, 05 дек 2022

В МЧС по Башкирии ночью 5 декабря поступило сообщение о том, что в Демском районе Уфы, в СНТ «Строитель» горит дом. На место оперативно направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы.



Когда огнеборцы прибыли, происходило открытое горение жилого бревенчатого двухэтажного дома. Они ликвидировали возгорание.

«В ходе разбора места пожара обнаружено тело 7-летней девочки - медиками констатирована её смерть. Также три человека -  мужчина с женщиной и 7-летняя девочка - получили травмы различной степени тяжести: их увезли в ожоговый центр ГКБ № 18», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.


Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. К тушению возгорания были привлечены 41 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 23 человека и семь единиц техники.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар смерть
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