В Башкирии при пожаре в квартире жилого дома погибла пенсионерка

09:07, 18 апр 2023

Смертельное происшествие в Башкортостане произошло накануне: в городе Нефтекамск в результате пожара в жилом доме погибла 71-летняя пенсионерка. Информацию об этом передали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.







Трагедия случилась во вторник, 18 апреля, в населенном пункте Энергетик по ул. Высоковольтной примерно в 4 часа ночи.

Прибыв на место происшествия огнеборцы зафиксировали горение квартиры на 5 (последнем) этаже жилого дома, что привело к сильному задымлению подъезда.





- 12 человек, в том числе двое детей, самостоятельно эвакуировались из пожароопасной зоны, - рассказали в спасательном ведомстве. - Открытое горение было потушено за 20 минут. К несчастью, не обошлось без жертв: во время тушения пожара обнаружили тело 71-летней женщины.



Причину возгорания предстоит выяснить следственной группе и дознавателю МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ