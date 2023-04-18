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В Башкирии при пожаре в квартире жилого дома погибла пенсионерка

В Башкирии при пожаре в квартире жилого дома погибла пенсионерка

09:07, 18 апр 2023

Смертельное происшествие в Башкортостане произошло накануне: в городе Нефтекамск в результате пожара в жилом доме погибла 71-летняя пенсионерка. Информацию об этом передали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.



Трагедия случилась во вторник, 18 апреля, в населенном пункте Энергетик по ул. Высоковольтной примерно в 4 часа ночи.
Прибыв на место происшествия огнеборцы зафиксировали горение квартиры на 5 (последнем) этаже жилого дома, что привело к сильному задымлению подъезда.


- 12 человек, в том числе двое детей, самостоятельно эвакуировались из пожароопасной зоны, - рассказали в спасательном ведомстве. - Открытое горение было потушено за 20 минут. К несчастью, не обошлось без жертв: во время тушения пожара обнаружили тело 71-летней женщины.

Причину возгорания предстоит выяснить следственной группе и дознавателю МЧС.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия пожар смерть
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