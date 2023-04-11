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В Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 52-летнего мужчины

В Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 52-летнего мужчины

13:08, 11 апр 2023

Один человек погиб в результате пожара в 5-этажном жилом доме в башкирском городе Учалы во вторник утром, 11 апреля. Информацию о трагедии передали в пресс-центре регионального МЧС.

Инцидент произошел в одной из квартир на 3 этаже МКД по ул. Ахметгалина. Спасатели МЧС были вынуждены эвакуировать жильцов из дома и спасли из опасной зоны 5 человек, в том числе одного ребенка.



Во время тушения возгорания огнеборцами был обнаружен мужчина 52 лет. Он был передан врачам скорой помощи. К сожалению, медики констатировал его смерть.

Причину пожара в настоящее время выясняет следственная группа и дознаватель Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Учалы Учалинский район происшествия пожар смерть
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