В Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 52-летнего мужчины
13:08, 11 апр 2023
Один человек погиб в результате пожара в 5-этажном жилом доме в башкирском городе Учалы во вторник утром, 11 апреля. Информацию о трагедии передали в пресс-центре регионального МЧС.
Инцидент произошел в одной из квартир на 3 этаже МКД по ул. Ахметгалина. Спасатели МЧС были вынуждены эвакуировать жильцов из дома и спасли из опасной зоны 5 человек, в том числе одного ребенка.
Во время тушения возгорания огнеборцами был обнаружен мужчина 52 лет. Он был передан врачам скорой помощи. К сожалению, медики констатировал его смерть.
Причину пожара в настоящее время выясняет следственная группа и дознаватель Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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