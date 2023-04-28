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В Башкирии загорелись сразу два дома, погиб мужчина

В Башкирии загорелись сразу два дома, погиб мужчина

14:21, 28 апр 2023

В пятницу, 28 апреля, один человек погиб в результате пожара в двух жилых домах в Караидельском районе Башкирии. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.

Инцидент произошел в населенном пункте Магинск. Огонь вспыхнул в двух- и четырехквартирном 1-этажных домах по ул. Комсомольской. Прибывшим спасателям удалось ликвидировать открытый огонь. Во время тушения пожара было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По делу работает следственная группа и дознаватель МЧС.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия пожар смерть
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