В Башкирии в жилом доме обнаружили тела двоих супругов

10:11, 15 апр 2023

В субботу утром, 15 апреля, в Миякинском районе Башкортостана в результате пожара в доме погибли муж с женой. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям.







Тревожный звонок поступил спасателям примерно в 5 утра. Свидетели сообщили о том, что загорелся жилой дом по ул. Абдуллина в населенном пункте Киргиз-Мияки. К месту инцидента были направлены 7 огнеборцев и три единицы спасательной техники.



- По прибытии спасателей выяснилось, что горело домашнее имущество в одной из квартир 2-квартирного дома общей площадью 162 квадратных метра и крыша. За короткое время возгорание было локализовано, пожар полностью ликвидировали 5.45, - сообщили в службе спасения.





В ходе тушения пожара в доме были обнаружены два бездыханных человека: мужчину 55 лет и женщину 47 лет. Медики скорой помощи констатировали их смерть.



Что послужило причиной пожара будут выяснить оперативная группа спасательного ведомства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по Башкирии