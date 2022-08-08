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В Башкирии во время ДТП пострадали 3 ребенка

В Башкирии во время ДТП пострадали 3 ребенка

11:17, 08 авг 2022

5 августа в Уфе произошло несколько ДТП, в которых пострадали трое детей. Об этом рассказали в ГИБДД города.

Во дворе дома № 148 по проспекту Октября автомобиль Renault Logan сбил 12-летнего велосипедиста. За рулем иномарки находился 45-летний водитель. Подросток получил травмы, после оказания помощи медики отпустили его домой.



Kia Rio во дворе дома № 1 по улице Новороссийской наехал на 6-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть. Ребенок получил травму ноги. Известно, что машиной управлял 31-летний мужчина.

На улице Перспективной вечером столкнулись Daihatsu Mira с 25-летней уфимкой за рулем и попутный Hyundai Getz. В результате пострадала 15-летняя пассажирка второго автомобиля, медики диагностировали у нее травму головы.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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