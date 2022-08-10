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В Башкирии утонул 30-летний мужчина, решивший на спор переплыть озеро

В Башкирии утонул 30-летний мужчина, решивший на спор переплыть озеро

10:59, 10 авг 2022

В Уфе водолазы вытащили из воды тело 30-летнего мужчины. Все произошло сегодня, около 16.30 на озере Теплое.



Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, компания молодых людей – 2 парня и девушка – отдыхали на одном из сбросных каналов озера, естественно, необорудованном для купания. Сначала приятели распивали алкоголь, а потом на спор решили переплыть канал. В итоге, сначала кончились силы у девушки, и она начала уходить под воду. ей на помощь пришел приятель, который плыл рядом. А вот второй товарищ, который тоже начал тонуть, был уже слишком далеко – ему помочь уже никто не успел.

На место выехали водолазы, которые через полчаса поисков обнаружили тело утонувшего. Погибшему парню было всего 30 лет.


- Место, где компания купалась, не предназначено для этого, на берегу установлено 2 аншлага, предупреждающих о запрете купания, - уточнили в ведомстве.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: УГЗ по г. Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа
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