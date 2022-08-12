Подростки отравившиеся в Уфе, употребляли таблетки и алкоголь в квартире у родственницы

16:35, 12 авг 2022

Стали известные некоторые детали массового отравления подростков в уфимском Сипайлово.







Сегодня, 12 августа, в Следственном комитете и прокуратуре Башкирии сообщили, что пятеро подростков отравились некими лекарственными препаратами, находясь в квартире у родственницы одной из девочек. Четырем девочкам и мальчику по 14–15 лет, все они в итоге оказались в больнице.



— По предварительным данным, в период с 11 по 12 августа компания подростков в немедицинских целях употребила лекарственный препарат и почувствовала ухудшение здоровья, — рассказали в СК. — Утром 12 августа их обнаружила хозяйка квартиры и обратилась за помощью.





По факту случившегося следователи совместно с сотрудниками полиции проводят проверку. Также свою проверку инициировала прокуратура Октябрьского района, сотрудникам которой предстоит дать оценку исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей и органов, ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних. По данным надзорного ведомства, дети смешивали алкоголь и таблетки.



Также у пострадавших выявили признаки токсического действия спирта, рассказали в Минздраве Башкирии. Трое пациентов поступили в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram