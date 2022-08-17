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Жители Башкортостана обнаружили мертвую рыбу в реке

Жители Башкортостана обнаружили мертвую рыбу в реке

11:11, 17 авг 2022

Жители деревни Веденовка под Стерлитамаком обеспокоены тем, что в реке Тюрюшля погибла вся рыба. Общественники опубликовали в соцсетях фотографию с места – на ней видно, что вода стала грязная и мутная.



- Рыба начала умирать и всплывать на поверхность. Стоит жуткий запах химии. Никто из властей не реагирует на это, а ведь вокруг животные – коровы пьют воду, люди живут на берегу, дети рядом играют, - пишут местные жители.

Напомним, что совсем недавно в реке Сильби в Белебеевском районе погибла вся рыба – водоем покрылся пеной. В Минэкологии РБ сообщили, что специалисты взяли пробы воды для определения источника загрязнения.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии в лобовом ДТП пострадали женщина с детьми, погиб водитель 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамакский район происшествия
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