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В Башкортостане людей эвакуировали сразу из нескольких зданий суда

В Башкортостане людей эвакуировали сразу из нескольких зданий суда

11:09, 22 авг 2022

Утром 22 августа из зданий нескольких судов Башкирии срочно эвакуировали людей, об этом сообщило ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.



Сообщается, что сотрудники ведомств обнаружили письма с предупреждением на электронных почтах. В них говорилось о заложенных в зданиях взрывных устройствах. На место выехали экстренные службы. Посетителей и сотрудников эвакуировали из Верховного и Арбитражного судов РБ, Орджоникидзевского, Ленинского и Кировского районных судов Уфы и Кушнаренковского районного суда.

Кинологи с собаками осматривают помещения, на месте также работают медики, полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС Башкирии.

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Источник: proural.info
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