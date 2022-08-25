В Башкортостане убили ветерана Великой Отечественной войны
12:36, 25 авг 2022
В Башкирии утром 25 августа в деревне Кадырово Илишевского района во дворе дома был найден мертвым 95-летний ветеран Великой Отечественной войны. Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник, по предварительным данным, его обнаружила соцработница, которая практически каждое утро навещала пенсионера и ухаживала за ним. Она вызвала правоохранителей. На теле пожилого мужчины обнаружены множественные ножевые ранения.
О ветеране войны известно, что он заслуженный в районе человек, долгое время трудился в местной школе.
В пресс-службе прокуратуры РБ случившееся подтвердили.
«На месте находится прокурор Илишевского района Салават Шамсутдинов. Он координирует действия правоохранительных органов», — сообщила представитель надзорного ведомства Регина Батталова.
Руководство администрации района также в курсе случившегося, но комментировать трагический инцидент не стали, сославшись на то, что «уже все есть в официальной информации ведомств».