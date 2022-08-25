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В Башкортостане убили ветерана Великой Отечественной войны

В Башкортостане убили ветерана Великой Отечественной войны

12:36, 25 авг 2022

В Башкирии утром 25 августа в деревне Кадырово Илишевского района во дворе дома был найден мертвым 95-летний ветеран Великой Отечественной войны. Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник, по предварительным данным, его обнаружила соцработница, которая практически каждое утро навещала пенсионера и ухаживала за ним. Она вызвала правоохранителей. На теле пожилого мужчины обнаружены множественные ножевые ранения.



О ветеране войны известно, что он заслуженный в районе человек, долгое время трудился в местной школе.

В пресс-службе прокуратуры РБ случившееся подтвердили.


«На месте находится прокурор Илишевского района Салават Шамсутдинов. Он координирует действия правоохранительных органов», — сообщила представитель надзорного ведомства Регина Батталова.

Руководство администрации района также в курсе случившегося, но комментировать трагический инцидент не стали, сославшись на то, что «уже все есть в официальной информации ведомств».

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Илишевский район происшествия криминал
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