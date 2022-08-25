Полицейские задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии
22:13, 25 авг 2022
Предполагаемый убийца ветерана найден по горячим следам сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Башкортостана и Отдела МВД России по Илишевского района.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в убийстве ветерана. Им оказался ранее судимый 63-летний местный житель.
По предварительным данным, мужчина пришел в дом пенсионера с желанием занять денег. Получив отказ, он набросился на потерпевшего, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После этого мужчина обыскал дом потерпевшего, похитил найденные деньги и скрылся.
Подозреваемый задержан и передан в следственные органы.
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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Фото: МВД по РБ
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