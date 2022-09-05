В Уфе водитель ВАЗ-2114 сбил пешехода

14:44, 05 сен 2022

В результате ДТП потерпевшего с серьезными повреждениями отвезли в больницу.







В городе Уфе 19-летний юноша управляя “пятнадцатой” сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном для этого месте. Как сообщили в пресс-центре столичного ГИБДД, происшествие случилось сегодня в ночное время, 5 сентября, на ул. Менделеева.



В результате ДТП пострадавшего с тяжелыми травмами отвезли в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель Hyundai Solaris въехал в электроопору, пострадали 2 пассажирки. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел вчера вечером, 4 сентября, на улице Трамвайная.

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Фото: ГИБДД по Уфе