На пешеходном переходе в Уфе водитель Mitsubishi Outlander сбил женщину с двухлетней дочерью

Вечером 9 февраля в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 40-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Как сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД, инцидент произошел на улице Магистральная.

По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Митсубиши Оутлэндер, не заметил пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и допустил наезд на них.

В результате ДТП женщина и ребенок получили травмы. Они были доставлены в больницу, где им оказали первую медпомощь.

В настоящее время по факту инцидента проводится административное расследование.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ