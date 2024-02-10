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На пешеходном переходе в Уфе водитель Mitsubishi Outlander сбил женщину с двухлетней дочерью

На пешеходном переходе в Уфе водитель Mitsubishi Outlander сбил женщину с двухлетней дочерью

Вечером 9 февраля в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 40-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Как сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД, инцидент произошел на улице Магистральная.

По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Митсубиши Оутлэндер, не заметил пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и допустил наезд на них.

В результате ДТП женщина и ребенок получили травмы. Они были доставлены в больницу, где им оказали первую медпомощь.

В настоящее время по факту инцидента проводится административное расследование.

В Уфе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП В Уфе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП
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