В Уфе на стройке Восточного выезда погиб рабочий

В городе Уфе погиб рабочий, трудившийся на стройке тоннеля Восточного выезда. Об инциденте сообщили в республиканской Гострудинспекции в понедельник 5 сентября. Помимо этого были травмированы еще 2 человека.
Погибшим оказался житель Зианчуринского района Башкирии. По словам родственников, его похоронили в воскресенье 4 сентября. У мужчины остались супруга и ребенок. Отец погибшего сообщил, что для семьи этот несчастный случай стал большим горем.
Сообщается, что различные травмы получили еще двое рабочих.
Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области в аварии погиб житель Республики Башкортостан. Об этом стало известно сегодня, 5 сентября, из информации управления ГИБДД по Челябинской области.