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В Уфе на стройке Восточного выезда погиб рабочий

В Уфе на стройке Восточного выезда погиб рабочий

16:04, 05 сен 2022

В городе Уфе погиб рабочий, трудившийся на стройке тоннеля Восточного выезда. Об инциденте сообщили в республиканской Гострудинспекции в понедельник 5 сентября. Помимо этого были травмированы еще 2 человека.



Погибшим оказался житель Зианчуринского района Башкирии. По словам родственников, его похоронили в воскресенье 4 сентября. У мужчины остались супруга и ребенок. Отец погибшего сообщил, что для семьи этот несчастный случай стал большим горем.

Сообщается, что различные травмы получили еще двое рабочих.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области в аварии погиб житель Республики Башкортостан. Об этом стало известно сегодня, 5 сентября, из информации  управления ГИБДД по Челябинской области.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа
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