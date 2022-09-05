В Уфе на стройке Восточного выезда погиб рабочий

16:04, 05 сен 2022

В городе Уфе погиб рабочий, трудившийся на стройке тоннеля Восточного выезда. Об инциденте сообщили в республиканской Гострудинспекции в понедельник 5 сентября. Помимо этого были травмированы еще 2 человека.







Погибшим оказался житель Зианчуринского района Башкирии. По словам родственников, его похоронили в воскресенье 4 сентября. У мужчины остались супруга и ребенок. Отец погибшего сообщил, что для семьи этот несчастный случай стал большим горем.



Сообщается, что различные травмы получили еще двое рабочих.



Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области в аварии погиб житель Республики Башкортостан. Об этом стало известно сегодня, 5 сентября, из информации управления ГИБДД по Челябинской области.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети