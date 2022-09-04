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В Туймазинском районе Башкирии в пожаре погиб 48-летний мужчина

В Туймазинском районе Башкирии в пожаре погиб 48-летний мужчина

19:04, 04 сен 2022

Сегодня в дневное время, 4 августа, в Туймазинском районе Республики Башкортостан в результате пожара погиб мужчина. О случившемся рассказали сотрудники пресс-центра республиканского Госкомитета по ЧС.



Происшествие случилось в населенном пункте Кандры. На месте случившегося работали спасатели, инструкторы Госкомитета по ЧС и представители других служб экстренного реагирования.

К несчастью, без погибших не обошлось. В ходе борьбы с возгоранием спасатели нашли тело 48-летнего мужчины.

На данный момент эксперты уточняют причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии два сотрудника ГИБДД спасли пятерых человек во время пожара

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия пожар
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