В Башкирии водитель легковушки опрокинулся в болото и погиб

22:47, 20 авг 2023

На территории Дюртюлинского района Башкирии в воскресенье, 20 августа, произошел трагический инцидент, в результате которого водитель легковушки перевернувшись провалился в болото. Подробности рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Происшествие случилось в населенном пункте Таймурзино. К месту инцидента прибыли спасатели ведомства, следователи и специалисты других служб экстренного реагирования. К несчастью, в ДТП погиб мужчина, ему было 57 лет.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Дюртюлинском районе Башкортостана иномарка влетела во двор частного дома, пострадали два человека.

Читайте также: Под Уфой в лобовом ДТП погибли 4 человека

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ