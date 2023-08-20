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В Башкирии водитель легковушки опрокинулся в болото и погиб

В Башкирии водитель легковушки опрокинулся в болото и погиб

22:47, 20 авг 2023

На территории Дюртюлинского района Башкирии в воскресенье, 20 августа, произошел трагический инцидент, в результате которого водитель легковушки перевернувшись провалился в болото. Подробности рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Происшествие случилось в населенном пункте Таймурзино. К месту инцидента прибыли спасатели ведомства, следователи и специалисты других служб экстренного реагирования. К несчастью, в ДТП погиб мужчина, ему было 57 лет.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Дюртюлинском районе Башкортостана иномарка влетела во двор частного дома, пострадали два человека.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия ДТП
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