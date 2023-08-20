В Башкирии фура с отказавшими тормозами врезалась в стоящий кроссовер

23:21, 20 авг 2023

Сегодня в воскресенье, 20 августа, на территории Дюртюлинского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легковушки. Подробности рассказали в пресс-службе Госкомитета по ЧС РБ.

Авария произошла на 1231-м километре автодороги М-7. В спасательном ведомстве сообщили, что в результате поломки тормозной системы грузовой автомобиль Мерседес Бенц Actros столкнулся с кроссовером Джили ATLAS.

В ДТП никто не пострадал. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, смог самостоятельно покинуть салон автомобиля. К моменту прибытия специалистов регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, водителю оказывали помощь медики скорой помощи.

Подробности выясняются.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Дюртюлинском районе РБ водитель легковушки опрокинулся в болото и погиб.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ