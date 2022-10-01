В Бурзянском районе Башкирии в пожаре погиб 50 летний мужчина
18:20, 01 окт 2022
Сегодня, 1 октября, утром в деревне Кильдигулово Бурзянского района в пожаре погиб 50-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС, пожар произошел в частном доме.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, инструкторы профилактики пожаров Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что в селе Старосубхангулово Бурзянского района мужчина вместе с сыном спасли двух утопающих девочек. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципалитета Газиз Манапов.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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