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В Бурзянском районе Башкирии в пожаре погиб 50 летний мужчина

В Бурзянском районе Башкирии в пожаре погиб 50 летний мужчина

18:20, 01 окт 2022

Сегодня, 1 октября, утром в деревне Кильдигулово Бурзянского района в пожаре погиб 50-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС, пожар произошел в частном доме.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, инструкторы профилактики пожаров Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в селе Старосубхангулово Бурзянского района мужчина вместе с сыном спасли двух утопающих девочек. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципалитета Газиз Манапов.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бурзянский район происшествия пожар
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