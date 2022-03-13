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В Башкирии 27-летний мужчина сгорел в бревенчатом доме

В Башкирии 27-летний мужчина сгорел в бревенчатом доме

09:54, 13 мар 2022

В Караидельском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина, еще один пострадавший получил ожоги.

Сегодня, 13 марта, по улице Школьной в деревне Старый Акбуляк Караидельского района сгорел жилой дом.

На место пожара прибыли силы и средства МЧС России, добровольцы и другие экстренные службы.    

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, соседи эвакуировали из дома 66-летнего мужчину. По данным врачей, у него термические ожоги лица, головы, обеих кистей I-II степени, 13%, сейчас он находится в Караидельской ЦРБ, состояние средней степени тяжести. В ходе разбора места пожара спасатели обнаружили тело 27-летнего мужчины.


Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия пожар
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