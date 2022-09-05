В Башкирии столкнулись грузовик и манипулятор
19:56, 05 сен 2022
Сегодня, 5 сентября, на перекрестке улиц Техническая и Западная в Стерлитамаке столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщает телеканал UTV.
Момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора. На кадрах видно, как на разрешающий сигнал светофора на перекресток выехал грузовик "SHACMAN". Водитель грузовика собирался повернуть налево, но он не уступил дорогу манипулятору на базе "KAMAZ". Грузовые автомобили столкнулись.
В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что пострадавших в аварии нет, а автомобили получили повреждения.
Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области в аварии погиб житель Республики Башкортостан. Об этом стало известно сегодня, 5 сентября, из информации управления ГИБДД по Челябинской области.
Фото: скрин видео
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